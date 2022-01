Weg chaos in de auto: man wil veiligheidsgordel voor boodschappen op de markt brengen

In de instructievideo van uitvinder Dan Stevenson is te zien hoe Bago precies werkt: de ene kant van de gordel wordt vastgemaakt via het handschoenenkastje, terwijl je aan de andere kant een tas kan vastklikken. “Zowel de tas als de inhoud ervan worden zo beschermd tijdens het rijden. Ook als je plots moet remmen of van richting moet veranderen”, aldus Stevenson. “Zo lopen je groenten, je gebraden kip of andere zaken niet meer het risico om in de passagiersruimte te rollen. Eenvoudig, maar zeer efficiënt.”

Op dit moment is Bago alleen verkrijgbaar via het crowdfundingplatform Indiegogo, vanaf 22 dollar (zo’n 19 euro). De eerste leveringen staan ​​gepland voor komende zomer. Meerdere mensen zijn duidelijk al geïnteresseerd, want de inzamelactie heeft al ruim 6.000 euro opgeleverd.