Hein Vanhaezebrouck wil na twee op zes opnieuw aanknopen met zege: “We kunnen ook geen nieuw vat spelers opentrekken”

Amper twee dagen na het 0-0-gelijkspel op bezoek bij Charleroi, stond Hein Vanhaezebrouck alweer de pers te woord. De recente drie op negen doet nu niet meteen de alarmsignalen afgaan in de Ghelamco Arena maar de Gentse coach beseft ook wel dat er dringend punten moeten worden gepakt. Bij voorkeur al dinsdagavond wanneer KV Oostende op bezoek komt bij de Buffalo’s: “Deze groep bewees al dat het voor hen geen probleem is om goed om te gaan met die druk. Dat zal nu ook niet meteen een probleem opleveren.

“Er waren gisteren vijf jongens die niet met de groep de hersteltraining konden afwerken en dat is toch best veel”, viel Hein Vanhaezebrouck met de deur in huis. “Er zijn altijd wel enkele jongens die moeten passen voor zo’n uitlooptraining maar we zullen toch moeten afwachten wie we uiteindelijk zullen kunnen recupereren. Ik verwacht nu ook geen groot aantal afvallers, maar allicht zullen één of twee jongens toch niet genoeg gerecupereerd zijn.”

Daarnaast blijken er ook niet meteen nieuwe namen op te duiken op het lijstje van beschikbare spelers bij de Buffalo’s: “Vadis Odjidja en Laurent Depoitre hebben tijdens het weekend natuurlijk wel gewoon verder getraind maar ze konden nog niet met de groep trainen, dus de match van morgenavond komt voor hen sowieso te vroeg.”

Hein Vanhaezebrouck beseft dat zijn team ondanks de vele afwezigen – ook de drie Africa Cup-gangers blijven onbeschikbaar – hoe dan ook verplicht is om een nieuwe reeks neer te zetten. Anders dreigt het stilaan de voeling met de top-vier te verliezen: “Deze groep bewees al dat het voor hen geen probleem is om goed om te gaan met die druk. Dat zal nu ook niet meteen een probleem opleveren.”

© BELGA

Nood aan punten

“Iedereen weet dat we na drie opeenvolgende draws nood hebben aan drie punten. Er zijn uiteraard wel wat excuses: tegen Kortrijk misten we tien spelers, dat is voor iedereen veel. De spelers weten bovendien ook wel goed dat we het daar eigenlijk zelf weggeven want dat laatste doelpunt mag je nooit slikken. Tegen Charleroi stonden we defensief goed en hielden we ons ook goed aan de afspraken maar was het offensief wat minder. Maar met wat meer meeval, trekken we daar uiteindelijk toch aan het langste eind.”

Tissoudali, Depoitre, Odjidja. De offensieve tenoren van de Buffalo’s laten duidelijk een flinke leemte na. Het is voor Hein Vanhaezebrouck dan ook zoeken naar een waardig alternatief voor dat trio. Tegen Kortrijk koos hij nog voor het duo Mboyo-Malede, terwijl in Charleroi Bruno nog eens aan de aftrap verscheen: “Je kunt niet oneindig blijven proberen want we kunnen ook geen nieuw vat opentrekken met andere spelers en opties.”

“We zullen het nu eenmaal met deze jongens moeten doen en dat is ook zeker mogelijk. In Charleroi kozen we voor een andere aanpak om ook niet al te veel in hun kaart te spelen. Als je daar op achterstand komt, zakken ze in en wordt het helemaal moeilijk. En laten we nu momenteel net niet de spelers hebben om zo’n laag blok te ontmantelen.”

© BELGA

Anderzijds kon Vanhaezebrouck de voorbije partijen ook wel positieve punten noteren: “Tegen Kortrijk hebben we tweemaal kunnen scoren, waarvan één keer uit stilstaande fases. Toen slikten we echter doelpunten die te vermijden waren, ook door omstandigheden natuurlijk. Met een normale achterhoede slikken we die goals niet en pakken we gewoon de drie punten.”

“Hjulsager zorgt voor volume en drive in het team”

“We creëerden misschien niet veel. In Charleroi deden we het met momenten eigenlijk best goed maar in het besluiten en in de beslissende actie – dan kijk ik dus ook naar middenvelders en flankspelers die foute beslissingen nemen – liep het telkens mis. Daar verwacht je wel meer”, aldus HVH die wel tevreden is over de ontwikkeling van Andrew Hjulsager.

“Andrew heeft nog wat ritme nodig maar ik vond hem geweldig op Charleroi: hij deed er enorm veel high intensity meters, zelfs de meeste van allemaal. Hij miste enkel wat meeval in het besluiten. Hij bediende bijvoorbeeld goed Bruno. Als Gianni daar de bal opnieuw op zij legt tot bij Hjulsager kan die de bal gewoon binnen leggen. Maar ik begrijp ook wel dat Bruno in die positie zijn eigen kans gaat. Andrew zorgt voor enorm veel volume en drive in het team. Hij past zich aan de opdracht aan die hij krijgt en je ziet hem progressie maken. Een assist of doelpunt zou hem echt wel goed doen.”