De hand van Priske: hoe de trainer van Antwerp de match in Oostende deed kantelen

De 4-4-2-formatie waarmee Antwerp Charleroi overtuigend over de knie wist te leggen bleek aan de kust, op een furieus openingskwartier na, niet de juiste aanpak. Brian Priske gooide het na de rust dan maar over een andere boeg. Miyoshi kwam Yusuf, die nochtans niet slecht aan het spelen was, vervangen om meer Antwerps volk op de flanken te krijgen. Priskes ingreep wierp zijn vruchten af: het stamnummer één kon de verdiende zege pakken.