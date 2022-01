Goed nieuws voor de Comoren op de Afrika Cup: er is dan toch een doelman beschikbaar voor achtste finale tegen Kameroen

Negen spelers van de eilandstaat testten de voorbije dagen positief en ook de bondscoach Amir Abdou en twee andere staffleden zijn besmet. Bij de getroffen spelers zijn reservedoelmannen Moyadh Ousseini en Ali Ahamada. Tot overmaat van ramp ontbreekt ook eerste doelman Salim Ben Boina: hij raakte geblesseerd in het duel met Ghana en is ook out.

Assistent-bondscoach Jean-Daniel Padovani liet eerder weten dat een veldspeler mogelijk op doel zou moeten staan. Volgens L’Équipe is keeper Ahamada van het Turkse Kayserispor echter opnieuw getest en dit keer met een negatieve uitslag. Het is niet bekend of nog meer spelers last minute kunnen terugkeren in de selectie.

Ali Ahamada. — © BELGAIMAGE

De Comoren, met Faiz Selemani van KV Kortrijk in de selectie, plaatste zich voor de 1/8ste finale als een van de beste vier nummers drie.

De Afrikaanse confederatie (CAF) bepaalde voor het toernooi dat een wedstrijd gespeeld moet worden als een land elf beschikbare spelers heeft. Er wordt geen uitzondering gemaakt als er geen doelman beschikbaar is.