Voormalig paus Benedictus XVI geeft toe valse verklaring te hebben afgelegd tijdens onderzoek naar misbruik

Paus emeritus Benedictus XVI heeft toegegeven dat hij een valse verklaring heeft afgelegd tijdens een onderzoek naar seksueel misbruik in de Duitse Katholieke Kerk. Dat heeft zijn privésecretaris Georg Gänswein maandag bekendgemaakt in een persbericht, dat door het portaal Vatican News werd gepubliceerd.

In tegenstelling tot wat hij eerder had beweerd, nam de voormalige paus - toen aartsbisschop van München en Freising Joseph Ratzinger - in 1980 wel deel aan een vergadering over een priester die meermaals genoemd werd wegens het seksueel misbruik van kinderen.

De priester in kwestie werd later ingezet als aalmoezenier in Beieren. Zijn zaak is een van de belangrijkste in het misbruikrapport dat een Duits advocatenkantoor namens het aartsbisdom München en Freising heeft ingediend. Daarin wordt Benedictus beschuldigd van nalatigheid bij in totaal vier gevallen.

De 94-jarige wil bij de rechtzetting van zijn verklaring “benadrukken dat dit niet met opzet is gebeurd, maar het resultaat was van een redactionele bewerking van zijn verklaring”, luidt het in het persbericht. “Hij heeft heel veel spijt van deze beslissing en vraagt om verontschuldiging.”

Gläswein verduidelijkte ook dat in de vergadering in januari 1980 “geen besluit werd genomen over de overplaatsing van de priester, alleen over het verzoek om hem tijdens zijn therapeutische behandeling in München onderdak te geven”.

Benedictus bestudeert het rapport momenteel intensief. Hij zegt nauw betrokken te zijn bij zijn voormalige bisdom en hoopt de zaken op te helderen. Volgens het rapport zijn tussen 1945 en 2019 minstens 497 kinderen en jongeren seksueel misbruikt door priesters, diakens of andere kerkmedewerkers in het bisdom. Het rapport spreekt van 235 vermoedelijke daders, onder wie 173 priesters en 9 diakens. Het echte aantal is vermoedelijke nog veel hoger.