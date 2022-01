657 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven: straatwaarde van 32 miljoen euro

De douane trof de drugs aan in een container met metaal die vanuit Brazilië naar Antwerpen verscheept werd. De drugs zat verstopt in twintig sporttassen en hebben een straatwaarde van maar liefst 32 miljoen euro.

Voorlopig is het niet geweten of de drugsvangst gepaard ging met arrestaties. Volgens onze informatie werden diezelfde avond wel twee vermoedelijke uithalers opgepakt op kaai 1742, maar het is niet duidelijk of het duo aan deze feiten gelinkt kan worden.

Op maandag 10 januari werden ook al 13 Surinaamse uithalers opgepakt tijdens een grote politieactie in de Waaslandhaven. Tijdens die actie vond de politie ook enkele sporttassen gevuld met cocaïne.