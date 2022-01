Ook 3 minderjarigen aangehouden na coronabetoging in Brussel

De Brusselse politie heeft bij de betoging tegen de coronamaatregelen zondag in Brussel 228 personen administratief aangehouden en 11 personen gerechtelijk. Onder die 11 waren 3 minderjarigen, zo meldt het parket. In totaal moesten 12 betogers en 3 politiemensen naar het ziekenhuis worden gebracht, meerdere andere politiemensen raakten lichtgewond.

De Europese Manifestatie voor Democratie vertrok zondag om 11.30 uur aan het Noordstation in Brussel en trok zo naar het Jubelpark, waar een aantal toespraken gehouden werden. Terwijl die toespraken nog bezig waren, zocht een groep deelnemers aan de manifestatie bewust de confrontatie met de politie, ter hoogte van de barrage aan het Schumanplein. Er werd met projectielen gegooid en meerdere voorwerpen werden in brand gestoken. De relschoppers brachten ook vernielingen aan: onder meer aan het gebouw van de European External Action Service (EEAS) en aan meerdere andere gevels.

De politie zette de sproeiwagen en traangas in en dreef de groep van 400 à 500 personen uiteen richting Jubelpark. Nadien werd ook het volledige park ontruimd, maar dat bracht geen rust.

“Aan metrohalte Merode werd duidelijk de confrontatie gezocht met de politie”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Er werd met projectielen gegooid door de relschoppers, vernielingen aangebracht en brandjes gesticht. De politie werd duidelijk aangevallen met zware voorwerpen, waaronder vuilnisbakken, dranghekken, kasseistenen... Ook een politiewagen werd door de relschoppers aangepakt.”

Pas rond 17 uur leek de rust weer te keren. In totaal werden er 228 personen administratief aangehouden, meldt de politie: “Het gaat om 204 Belgen, 3 Duitsers, 11 Fransen, 8 Nederlanders, en 2 Polen. Ze werden na identificatie vrijgelaten. Er werden ook 6 Belgen, 3 Fransen, 1 Nederlander en 1 Afghaan gerechtelijk aangehouden omdat ze in het bezit waren van een wapen, weerspannig waren of beschadigingen aanbrachten. Er werd vooral schade opgemeten aan gebouwen, namelijk aan vitrines en voorgevels, alsook aan de openbare weg in en rond de Kleine Wetstraat en het Jubelpark.”

De politie heeft een gerechtelijke taskforce opgericht om andere relschoppers te identificeren, en doet daarvoor op haar sociale media een oproep om beeldmateriaal door te sturen.

Drie minderjarigen

Bij de elf personen die zondag gerechtelijk zijn aangehouden tijdens de rellen na afloop van de coronamars, zijn drie minderjarigen. Dat meldt het Brusselse parket. “Twee minderjarigen worden vandaag (maandag, nvdr.) voorgeleid bij de jeugdrechter”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “De derde werd vrijgelaten na verhoor bij de politie. Zeven volwassenen werden ook na verhoor bij de politie vrijgelaten. Een achtste verdachte kreeg een onmiddellijke dagvaarding voor feiten van gewapende weerspannigheid en zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het onderzoek loopt intussen verder, zowel wat de verdachten betreft die werden vrijgelaten en om andere verdachten te identificeren, onder andere op basis van de videobeelden.”