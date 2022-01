Discussie woedt verder: Scheidsrechter Danny Makkelie legt uit waarom doelpunt geldig was in clash tussen PSV en Ajax

PSV ging zondag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen rivaal Ajax. Het tweede doelpunt van Ajax roept echter heel wat vragen op in Nederland. Was de bal in de fase voorafgaand aan het doelpunt nu over de zijlijn of niet? Scheidsrechter Danny Makkelie verklaart waarom het doelpunt geldig is.

PSV was in de tweede helft dankzij een doelpunt van Mario Götze op gelijke hoogte van Ajax gekomen, maar in de 74ste minuut was Mazraoui daar plots voor de bezoekers. Hij bracht Ajax opnieuw op voorsprong, al ontstond er daarna discussie omdat de bal in de fase voorafgaand aan het doelpunt vermoedelijk over de lijn was gegaan. In Nederland woedt de discussie een dag later nog steeds.

Scheidsrechter Danny Makkelie gaf intussen tekst en uitleg bij de fase “Op het dat die bal wel of niet over de zijlijn gaat, roept mijn assistent dat die bal wel nog steeds binnen is. Vanuit mijn positie kon ik dat niet zien dus op dat moment gaat het spel verder en uit die aanval maakt Ajax een doelpunt. Dan gaat de VAR ernaar kijken en geven de spelers van PSV aan dat de bal uit was. De VAR kan uiteindelijk geen beeld vinden waarop sluitend bewijs te zien is dat de bal volledig over de zijlijn is. Het heeft er alle schijn van. We hebben eerder al eens zo’n situatie gehad in de wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax en het overkwam ook Wolfsburg in de Champions League eens. Het lastige is dat elke bal een ronding heeft dus ja, zeg maar eens of die nou wel of niet uit is. Op basis van het beeld kan je dat niet bevestigen, al heeft het er natuurlijk alle schijn van dat hij over de lijn was.”

“Ik weet als scheidsrechter dat de bolling van de bal nog steeds over de lijn kan hangen”, ging Makkelie verder. “Ik kan me dus voorstellen dat mensen over deze fase zeggen dat de bal uit is, maar ik weet dat het ook anders kan zijn. er is geen camera die haaks op de zijlijn staat dus je kan het niet met 100% zekerheid zeggen. En dan mag de VAR niet ingrijpen. Dat is dus ook de reden waarom ik zelf niet ging kijken. Als de VAR het niet kan zien, waarom zou ik het dan wel kunnen zien?”