Afgelopen zomer zakte hij op het EK nog in elkaar na hartfalen, nu legt Christian Eriksen medische tests af bij Brentford

Het is al langer geweten dat Christian Eriksen na zijn gedwongen vertrek bij Inter op zoek is naar een nieuwe club. De middenvelder kreeg vorige zomer na hartfalen op het EK een defibrillator ingeplant en daarmee mag hij niet voetballen in de Serie A. Brentford zou volgens Britse media de nieuwe club van Eriksen worden. De Deen zou later vandaag zijn medische tests afleggen bij de club uit de Premier League.

Bij Brentford zou Eriksen een contract van zes maanden tekenen, met de optie op een extra jaar. Als is het eerst nog afwachten of hij vandaag door de medische tests geraakt. De 29-jarige Eriksen heeft geen wedstrijd meer gespeeld sinds hij op het afgelopen EK in elkaar zakte. Onder meer een cardioloog zal hem nu onderzoeken voor hij bij Brentford kan teken.

Eerder vandaag raakte al bekend dat succescoach Thomas Frank zijn contract bij Brentford heeft verlengd. De Deense coach verlengde tot medio 2025. De 48-jarige Frank nam in oktober 2018 over bij The Bees. Vorig seizoen dwong hij met de club promotie naar de hoogste afdeling af. In hun eerste seizoen in de Premier League staan ze op de veertiende plaats.