Man die met lichaam van oom naar postkantoor ging om pensioen op te eisen, “wist niet dat hij dood was”

Twee mannen wandelden vrijdagochtend het postkantoor binnen van Carlow, een stad in het zuidoosten van Ierland. Ze droegen een derde man, wiens armen over hun schouders hingen en die een kap én een hoed droeg. De man kon duidelijk niet op eigen benen staan én kon zelf het woord niet voeren. Dat deden zijn twee kompanen voor hem. Ze waren naar het postkantoor gekomen “om zijn pensioen te innen”.

De loketbediende rook onraad. De man in het midden, een zestiger, zag er wel heel grauw uit. “We zullen snel met hem naar het ziekenhuis gaan, zodra we het geld hebben”, probeerde een van beide mannen nog. Het hielp niet, de loketbediende belde de politie, waarna de twee mannen de zestiger op de grond lieten vallen. Vluchten deden ze niet, de twee werden ter plaatse ingerekend. Na een autopsie bleek de zestiger al drie uur voor de feiten gestorven te zijn.

Een van de twee mannen, de 40-jarige Declan Haughney, heeft nu verklaringen afgelegd aan de ordediensten. De overledene blijkt zijn 66-jarige oom Peadar Doyle te zijn, bij wie hij al zijn hele leven gewoond had. Haughney houdt echter vol dat hij niet wist dat zijn oom overleden was. “Iedereen in het dorp heeft het nu over mij, alsof ik een moordenaar ben”, verklaarde hij. “Maar ik ben geen idioot. Waarom zou ik mijn oom willen beroven? Ik ben 40 jaar. Ik ben geen kind meer. Ik ben geen idioot die een postkantoor binnenwandelt met een dode man om zijn geld op te eisen. Ben ik gek? Ben ik gek? Neen, dat ben ik niet.”

De man, die toegaf in het verleden een drugsprobleem te hebben gehad, zegt dat hij nu beschuldigd wordt omwille van zijn verleden. “Al wat ze nu over mij zeggen, dat komt door vroeger. Omdat ik al eens iets gelijkaardigs gedaan heb. Ik heb ooit de code van de bankkaart van mijn tante weten te achterhalen en ben er dan geld mee gaan afhalen. Daarom komt dit nu opnieuw op. Maar dat was vijftien jaar geleden. Ik ben clean en stel het goed.”