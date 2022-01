Schutter verwondt meerdere mensen in Duitse universiteit, dader overleden

Bij een schietpartij in de universiteit van het Duitse Heidelberg zijn verschillende gewonden gevallen. De schutter is inmiddels dood, zo meldt de politie.

De dader, die zelf een student zou geweest zijn en verschillende vuurwapens gehad zou hebben, opende maandagmiddag met een geweer het vuur in een aula van de faculteit Natuurwetenschappen aan de universiteit van Heidelberg, in het zuidwesten van Duitsland. De politie en hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse, en grendelden de omgeving af. Bij de schietpartij vielen verschillende gewonden, het is niet duidelijk hoe ernstig hun toestand is.

De schutter zou inmiddels dood zijn, aldus de politie. Volgens onbevestigde bronnen had de man voor zover bekend geen politieke of religieuze motieven, en sloeg hij de hand aan zichzelf, maar dat is nog niet bevestigd. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde, maar kamt de omgeving uit voorzorg nog uit.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.