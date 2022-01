Referee Department: “Strafschop in slotfase van Union - KRC Genk werd terecht toegekend”

Het Refereeing Department van de Belgische Voetbalbond heeft maandag geoordeeld dat scheidsrechter Nathan Verboomen terecht een strafschop toekende in de slotfase van het duel tussen Union en KRC Genk.

Even leek het erop dat de wedstrijd tussen Union en KRC Genk zou eindigen op een billijk 1-1-gelijkspel. Tot diep in blessuretijd. Undav trok de zestien in, werd daar opgevangen door Sadick. Foutief en strafschop, vond Verboomen na een scrimmage waarbij een kopbal van Lapoussin nog van de lijn werd gekeerd. Uitgerekend ex-Genkie Vanzeir kroonde zich zo tot matchwinnaar.

De uitleg van het Referee Department luidt als volgt: “In minuut 90+7 komt Union-speler Deniz Undav (nr. 9) het strafschopgebied binnen en wordt geduwd en geblokkeerd door Genk-verdediger Mujaid Sadick (nr. 3). De scheidsrechter kent een strafschop toe en toont een gele kaart voor de overtreding van de verdediger.

Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter en bevestigt dat de lijn van het strafschopgebied ook deel uitmaakt van het strafschopgebied. Omdat de duw op de lijn van het strafschopgebied is, is deze strafschop terecht toegekend.”