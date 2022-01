Bedrijf achter maaltijdbox Foodbag opent online supermarkt

Smartmat, het Belgische bedrijf achter de maaltijdbox Foodbag, start nu ook een online supermarkt: Rayon. Het gaat om de eerste in zijn soort met een dekking over het hele land, zegt verantwoordelijk manager Mattias Decuypere.

De focus van deze supermarkt ligt op service en beleving, klinkt het. Wie in Vlaanderen of Brussel voor 18 uur zijn boodschappen bestelt, krijgt die de dag nadien thuis geleverd. In Wallonië wordt er voorlopig drie keer per week aan huis geleverd. “Niet alle grote supermarktketens leveren overal in België aan huis, wij bieden die dienst wel aan, ongeacht de postcode waar men onder valt. Een belangrijke troef”, zegt Decuypere. Boodschappen laten leveren kost bij Rayon steeds 4,95 euro.

De online supermarkt belooft ook een “breed maar overzichtelijk” gamma food en non-food, met per product een assortiment van maximaal 3 à 4 keuzes. “Op die manier willen we keuzestress bij klanten vermijden en kan men snel zijn boodschappen doen”, klinkt het.

De voedingsproducten komen bij voorkeur van Belgische leveranciers of uit de omringende landen. “We brengen graag het verhaal over de herkomst van de producten. We kiezen vaak ook voor minder bekende merken, die minstens dezelfde kwaliteit als de grotere merken bieden. Daardoor kiezen we voor meer duurzame producten van dichtbij.”

Gelijkenissen

Decuypere verwijst naar de gelijkenissen met de maaltijdbox. De supermarktketen heeft dezelfde leveranciers als Foodbag en maakt ook gebruik van hetzelfde transport. “Het is een verlengstuk van ons bedrijfsmodel. Op die manier garanderen we dezelfde kwaliteit en zijn er op termijn synergieën mogelijk”, aldus de manager. En ook het feit dat Rayon onder Smartmat valt, verzekert het van knowhow en kapitaal, klinkt het.

De boodschappen worden geleverd vanuit één depot, dat zich in Antwerpen bevindt. Om verspilling tegen te gaan, ligt daar geen massa producten opgeslagen, maar wordt er aangekocht bij leveranciers op basis van bestellingen.

Verschuiving in retaillandschap

Rayon heeft niet de ambitie om steeds de goedkoopste te zijn, maar positioneert zich tussen Carrefour en Delhaize, zegt Decuypere. Details over het aantal klanten waarop men mikt, wil hij nog niet vrijgeven.

Maar hij gelooft steevast dat er zich de volgende jaren een verschuiving zal voordoen in het retaillandschap. “Verse voeding is de volgende golf in e-commerce, na elektronica en kledij. We zien het al bij bereide maaltijden: frietjes ging men vroeger afhalen aan de frituur maar worden nu steeds meer thuis geleverd. Meer mensen zullen ook hun boodschappen laten thuis leveren om tijd uit te sparen”.