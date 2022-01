Antwerp blijft in het spoor van Union, maar Brian Priske houdt voeten op de grond: “Ik probeer nog niet met de titel bezig te zijn”

Antwerp is 2022 met twee overwinningen in evenveel wedstrijden vlekkeloos gestart. Dinsdagavond komt STVV over de vloer op de Bosuil. De Great Old zal het dan wel nog zonder Viktor Fischer moeten doen. “Ik hoop hem tegen volgende week te recupereren”, aldus Brian Priske.

Antwerp speelde vrijdagavond al op Oostende (1-2) en kon dus vanuit de zetel toekijken hoe de concurrenten het ervan afbrachten. “Ik heb Union-Genk ook gezien, ja”, grijnsde Priske. “Ik denk niet dat de strafschop die Union in het slot kreeg terecht was. Maar dat is voetbal. Spelers en trainers moeten voortdurend beslissingen maken, en dat is niet scheidsrechters niet anders. Soms hebben ze het fout. Daar is niks aan te doen.”

Antwerp heeft op dit moment een achterstand van tien punten op de Brusselse leider, maar heeft wel nog een wedstrijd tegen KV Kortrijk in te halen. De Great Old kan zo naar de tweede plaats springen in het klassement. “Of we nu de grootste uitdager van Union zijn? Daar wil ik niet te veel mee bezig zijn”, aldus Priske. “Wij moeten vooral naar onszelf kijken. Ik wil gewoon elke dag het beste uit al mijn spelers halen, om een zo sterk mogelijke ploeg op het veld te krijgen. Natuurlijk mikt Antwerp hoog en willen we kampioen spelen. Maar ik bekijk het van dag tot dag.”

“Vines mist nog vertrouwen in zichzelf”

Priske mocht deze winter nog geen enkele aanwinst verwelkomen. “Ik sluit niks uit, maar er moet ook niet per se iets bijkomen. In mijn eerste halfjaar zijn er al heel wat nieuwe jongens gekomen. En ik heb nu het gevoel dat alle spelers elkaar een beetje beter leren kennen. Ik ben tevreden met de ploeg die ik nu heb.”

Ook met de linksachter? Sam Vines was de enige spelers uit de basisploeg tegen Charleroi die op bezoek bij KV Oostende zijn plaats moest afstaan. “Er is al veel kritiek geweest op Sam. Dat mag. Sam is een goeie, professionele gast. Hij kan daar mee om. Hij verwacht ook meer van zichzelf. Ik trouwens ook. Je mag ook niet vergeten dat het voor hem niet evident is. Hij is in een totaal andere competitie terechtgekomen, een andere continent zelfs. Maar ik heb het gevoel dat het de laatste weken steeds beter gaat. Sam heeft een schitterende linkse voet, hij is snel. Alleen mist hij misschien nog vijf of tien procent vertrouwen in zichzelf. Als dat er nog bijkomt, ben ik er zeker van dat het helemaal goedkomt.”