Van kindermisbruik verdachte Belg opgepakt in Spanje

De politie in Alicante, aan de Spaanse Costa Blanca, heeft een 78-jarige Belg gearresteerd die in ons land gezocht werd voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno.

De politie van Alicante arresteerde afgelopen weekend een Belg die geseind stond door ons land en die internationaal gezocht werd. In ons land hangt de man een gevangenisstraf tot 20 jaar boven het hoofd voor feiten die hij pleegde tussen 2017 en 2020 in Begijnendijk, Vlaams-Brabant.

Slachtoffer was een toen 13-jarige meisje dat in zijn woning werd misbruikt. Het meisje werd ook afgedreigd en omgekocht zodat ze zou zwijgen over het misbruik.

Er is ook kinderporno bij hem gevonden gevonden.

De Belg is afgelopen weekend opgepakt in Santa Pola, op zo’n 20 kilometer van Alicante.

Hij blijft daar in de cel in afwachting tot zijn overleving aan ons land.