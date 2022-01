Duizenden betogers op straat tegen militair regime in Soedanese hoofdstad

Duizenden tegenstanders van het militaire regime in Soedan zijn maandag opnieuw op straat gekomen in hoofdstad Khartoem. Ook in andere steden wordt betoogd. De veiligheidsdiensten zetten al traangas in. De betogers eisen op deze nieuwe mobilisatiedag een burgerregering en hekelen de repressie die sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober al 73 manifestanten heeft gedood.