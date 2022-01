SJOTCAST #23. “Als nu zelfs discutabele fases in het voordeel van Union uitdraaien...”

In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 23 hebben Lars en Yanko het kot voor hen alleen. Terwijl die eerste door het dolle heen is dat titelkandidaat Union zijn eigen geluk afdwingt, raakte de tweede nog meer onder de indruk van Joshua Zirkzee en de wederopstanding van Beerschot.

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten.

