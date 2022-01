Verkoop van plastic wattenstaafjes en tafelgerei voortaan verboden

Een recent Koninklijk Besluit voorziet wel in een uitzondering voor bestaande voorraden. Verder krijgen verschillende producten een specifieke etikettering zodat de consument informatie krijgt over de aanwezigheid van plastic en de ecologische impact ervan, zo meldt de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Verbod

Het verkoopverbod in uitvoering van onder meer Europese regelgeving slaat op plastic wattenstaafjes, bestek (vorken, messen, lepels, eetstokjes), borden, rietjes (behalve de in apotheken verkochte rietjes voor mensen die moeite hebben met drinken en/of eten), roerstaafjes of mixstaafjes voor drank, ballonstokken, drankverpakkingen en bekers van geëxpandeerd polystyreen (inclusief doppen en deksels), voedselverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen om voedsel voor onmiddellijke consumptie in te bewaren zoals dozen voor fastfood en producten gemaakt van oxo-afbreekbare kunststoffen.

Verder krijgen vier categorieën van artikelen een specifiek etiket met informatie over de aanwezigheid van plastic en de gevolgen voor het milieu. Dat betreft maandverband, tampons en inbrenghulzen voor tampons, verder vochtige doekjes voor persoonlijke hygiëne en/of huishoudelijke doekjes, drinkbekers en tabaksproducten met filters en filters voor gebruik in combinatie met tabaksproducten.

Er is geen deadline voor voorraden die werden aangekocht vóór 24 januari 2022. Na een overbruggingsperiode plant de milieu-inspectie van de FOD Volksgezondheid vanaf 2023 controles, licht woordvoerdster Wendy Lee toe.

Volgend jaar

Volgend jaar worden nog meer milieuschadelijke producten verboden. Vanaf 17 januari 2023 mogen lichte plastic draagtassen (’kassazakken’) niet meer op de markt worden gebracht, met uitzondering van zeer lichte plastic tassen, herbruikbare plastic tassen die aan specifieke eisen voldoen en tassen die om veiligheidsredenen op luchthavens worden geleverd. Ook plastic wegwerpbekers voor dranken worden dan verboden, met uitzondering van papieren bekers met een dun plastic laagje aan de binnenkant dat voorkomt dat het karton de vloeistof absorbeert.