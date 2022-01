Antwerp-coryfee Jef Van Gool (86) overleden: goalgetter kreeg complimenten van Pele

Essen

Topvoetballer Jef Van Gool is op 86-jarige leeftijd overleden. Jef is nooit profvoetballer geweest, maar behaalde met Antwerp FC toch de landstitel in 1957, meteen ook de laatste tot nu toe voor de Great Old. Jef Van Gool scoorde voor de Great Old 153 goals in 319 wedstrijden.