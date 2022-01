Boeing investeert 400 miljoen euro in zelfvliegende taxi’s

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing steekt 450 miljoen dollar (zowat 400 miljoen euro) in Wisk Aero, een start-up met roots bij Google die kleine, onbemande vliegende taxi’s ontwikkelt. De investering dient onder meer om de productie van dergelijke toestellen voor te bereiden.

Het kleine vliegtuig van Wisk zal volgens de huidige plannen twee personen kunnen vervoeren, met een vliegbereik van ongeveer 40 kilometer en een maximale snelheid van 160 kilometer per uur. Het toestel zal verticaal kunnen opstijgen en landen, en autonoom vliegen, zonder piloot aan boord. Het kan indien nodig vanop de grond bestuurd worden en het zal uitgerust zijn met een parachute.

Wisk werd in 2019 opgericht door Boeing en Kitty Hawk, het luchtvaartbedrijf van Google-medeoprichter Larry Page.

Niet alleen

Verschillende ondernemingen zijn bezig met de ontwikkeling van vliegtuigtaxi’s. Ook Boeing-rivaal Airbus werkt aan een model. Het is nog de vraag hoe snel dergelijke toestellen zullen worden toegelaten door de luchtvaartautoriteiten en hoe solide het bedrijfsmodel zal zijn.

Boeing wilde geen streefdatum geven voor het onbemande passagiersvoertuig van Wisk, maar volgens bronnen in de sector is het de bedoeling om het toestel rond 2028 voor certificering te presenteren in de Verenigde Staten.