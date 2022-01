Staatsgreep in Burkina Faso: president roept muiters op wapens neer te legen “in het hoger belang van de natie”

Verschillende militaire bronnen in Burkina Faso bevestigden maandagvoormiddag dan wel dat president Roch Marc Christian Kaboré vastgehouden wordt in een kazerne in hoofdstad Ouagadougou, toch bestaat ‘s namiddags nog altijd onduidelijkheid over het lot van de president. Een regeringsbron meldt aan het Franse persbureau AFP dat de president zondagavond al geëvacueerd werd uit zijn residentie voor de aankomst van de muiters. Het uitblijven van een verklaring van de muiters voedt de onduidelijkheid over de situatie in Ouagadougou.

Vanop de Twitter-account van de Burkinese president Kaboré werden de muitende soldaten in het land maandagnamiddag alvast opgeroepen om de wapens neer te leggen in het hoger belang van de natie. Zoals sommige van Kaborés andere tweets werd ook deze ondertekend door “RK”, maar het is op dit moment nog onduidelijk of de boodschap van hem persoonlijk komt. De president is sinds zondagavond niet meer in het openbaar verschenen.

‘s Voormiddags meldden militaire bronnen en een diplomaat dat Kaboré werd opgepakt en wordt vastgehouden in een kazerne in hoofdstad Ouagadougou. Volgens een regeringsbron aan AFP konden agenten van de presidentiële wacht dan weer de president evacueren voor “de aankomst van gewapende elementen die het vuur hebben geopend op voertuigen van zijn konvooi”. Nog volgens die bron is de situatie “onduidelijk”. Persbureau Reuters bericht ook dat Kaboré voor zijn bescherming naar een veilige locatie gebracht werd, op basis van twee bronnen bij de veiligheidsdiensten van wie er één dicht bij Kaboré staat.

Straatprotesten

Kaboré is sinds 2015 aan de macht en werd in 2020 nog herkozen. Hij voerde in 2020 campagne met zijn voornemen om van de strijd tegen het jihadisme zijn prioriteit te maken, maar bij de bevolking raakte hij de afgelopen maanden alsmaar meer gecontesteerd. Al wekenlang is de president het doelwit van straatprotesten waarin zijn aftreden geëist wordt: de betogers beschuldigen het regime van nalatigheid. In de grensregio’s met Mali en Niger zijn verschillende milities actief die trouw gezworen hebben aan IS of al-Qaeda.

De regionale organisatie ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) zegt “met grote bezorgdheid” de evolutie van de situatie in het land op te volgen. De organisatie heeft het over een “poging tot staatsgreep”. ECOWAS zegt verder de militairen verantwoordelijk te houden voor “de fysieke integriteit” van de president.