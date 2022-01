Houders van coronavoucher worden uiterlijk op 31 januari terugbetaald, garandeert reissector

De Belgische regering keurde in november 2021 een coronavoucherbank goed, waardoor reisorganisatoren kunnen beschikken over een staatslening waarmee ze de uitstaande terugbetalingen kunnen uitvoeren. Een voorwaarde was dat de terugbetaling uiterlijk op 31 januari dit jaar gebeurt.

De vouchers werden in het leven geroepen aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020. Consumenten van wie de reis werd geannuleerd, konden er later een nieuwe reis mee boeken. Op die manier wilde men vermijden dat reisbureaus over de kop zouden gaan omdat ze geannuleerde reizen massaal moesten terugbetalen. De vouchers waren een jaar geldig om een nieuwe reis te boeken. Wie dat dan nog niet gedaan had, kon zijn geld opvragen. De reisorganisator had dan zes maanden de tijd om de klant terug te betalen. Die terugbetaling liep echter vertraging op doordat het wachten was op de coronavoucherbank.

In totaal heeft een zeventigtal reisorganisatoren ingetekend op de staatslening, goed voor een bedrag van zo’n 20 miljoen euro, meldt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker. “Ik ben blij dat de reissector dit verhaal van de coronavouchers eind deze maand mooi kan afsluiten”, reageert ze. “De zwaar getroffen reissector kreeg dankzij de lening wat financiële ademruimte, en tegelijk werd de consument verzekerd van een terugbetaling.”