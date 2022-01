Loïs Openda krijgt drie speeldagen effectieve schorsing na slaande beweging, Vitesse gaat in beroep

LEES OOK (+).Trainer is woest, tegenstander lacht hem net niet uit: Loïs Openda heeft het even verkorven bij Vitesse na domme rode kaart

In de 35ste minuut reageerde Openda met een slaande beweging nadat hij een duw kreeg van Groningen-verdediger Mike te Wierik. De scheidsrechter werd door de VAR naar het scherm geroepen, waarna hij rechtstreeks rood trok voor Openda.

Op het ogenblik van de rode kaart stond het nog 0-0, maar Vitesse moest dus nog bijna een uur met tien man verder en ging nog met 1-3 onderuit. Achteraf was Openda Kop van Jut, niet in het minst bij zijn coach. “Ik ben woedend, door hem moeten we bijna een uur met tien man spelen. Dit mag Loïs gewoon niet overkomen. Ik heb de beelden gezien en dit was gewoon een rode kaart, helemaal niet slim van hem”, aldus de Vitesse-trainer.

Het schorsingsvoorstel van vier speeldagen, waarvan één speeldag voorwaardelijk, vinden ze bij Vitesse wel overdreven. Wellicht komt de zaak komende donderdag al voor bij de tuchtcommissie.

© ISOPIX

Openda was dit seizoen wel al van goudwaarde voor zijn club met 15 doelpunten in alle competities. Ook bij de nationale beloften toonde Openda dit seizoen al zijn neus voor doelpunten. De 21-jarige spits is nog altijd eigendom van Club Brugge. Of hij ook effectief nog een toekomst heeft bij blauw-zwart is voorlopig onduidelijk.

