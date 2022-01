Fons Steegmans, de man die zo’n beetje als opa fungeerde voor de Pukkelpop-organisatie, is overleden. Fons woonde met zijn vrouw Octavie in Kiewit, pal tegenover de festivalweide. “Hij was onze pa, onze opa, onze raadgever en hij had altijd gelijk”, treurt Pukkelpoporganisator Patrick Breugelmans.