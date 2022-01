Coach Angela Groothuizen reageert op schandaal bij ‘The voice’: “Heb ik genoeg gedaan?”

Coach Angela Groothuizen hoopt dat de ophef die is ontstaan na berichten over wangedrag bij het televisieprogramma The voice of Holland “iets in beweging zet.” Het zou “het enige lichtpuntje aan dit schandaal” zijn, schrijft ze in een uitgebreide post op Instagram.

Volgens Groothuizen is het noodzakelijk dat de cultuur verandert om dergelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen. “Er worden volop vertrouwenspersonen, aangifteloketten en gedragscodes opgezet. Maar met een meldpunt maak je nog geen cultuuromslag”, zegt Groothuizen, die vanaf haar twaalfde meerdere keren te maken heeft gehad met seksuele intimidatie. “Sinds mijn eigen jeugd is er weinig veranderd. Zolang schaamte en schuld bij de slachtoffers ligt en roofdieren worden gedoogd met hun grapje-moet-kunnen, blijft alles hetzelfde.”

De zangeres, die zowel coach was bij The voice of Holland, The voice kids en The voice senior, besloot na berichten over ongewenst gedrag achter de schermen van het programma contact op te nemen met de deelnemers die zij begeleidde. Hoewel de meeste haar lieten weten “een geweldige tijd” te hebben gehad, kreeg ze ook een aantal berichten van kandidaten die slechte ervaringen hadden. “Meiden in The voice hebben zich niet altijd veilig gevoeld”, schrijft ze. “Ik heb altijd vooraf ‘het gesprek’ met mijn talenten gevoerd waarin ik ze aanspoor om alert te blijven, en onmiddellijk naar me toe te komen als er iets niet klopt. Ik ben en was niet bang om zo’n roofdier aan te spreken op zijn gedrag. Maar heb ik genoeg gedaan? Ben ik alert genoeg geweest tijdens die lange opnamedagen van soms wel 18 uur waarin we een bomvol schema aan het afwerken waren”, vraagt ze zich nu af.

Vorige week zaterdag werd bekend dat het huidige seizoen van The voice of Holland is stilgelegd vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Bandleider Jeroen Rietbergen, coaches Ali B en Marco Borsato, en een regisseur van het programma worden door meerdere vrouwen beschuldigd van wangedrag. Producent ITV en zender RTL laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de beschuldigingen.