Luchtvaartsector in het verzet tegen EU-klimaatplannen: “Tasten concurrentiepositie aan”

De klimaatplannen van de Europese Commissie voor de luchtvaart stoten opnieuw op tegenstand vanuit de sector. Een alliantie van luchtvaartmaatschappijen – waaronder Brussels Airlines – en luchthavens riep maandag op om veranderingen aan te brengen aan het ‘Fit for 55’-plan dat de Europese Commissie vorig jaar voorstelde. Volgens hen zullen de maatregelen hun concurrentiepositie tegenover niet-Europese rivalen aantasten.

De Europese Commissie stelde het plan in juli vorig jaar voor. Het voorziet voor de luchtvaartsector, die goed is voor 3 procent van alle CO2-uitstoot, in strengere uitstootregels, het bijmengen van biobrandstof en een kerosinetaks.

Volgens de leden van de alliantie benadelen de huidige plannen hun positie ten opzichte van niet-Europese concurrenten. Ze argumenteren dat de voorstellen gelden voor alle vluchten van en naar Europese luchthavens, inclusief langeafstandsvluchten. Maar bij langeafstandsvluchten met een tussenstop buiten de Europese Unie, gelden ze alleen voor het Europese gedeelte van die vlucht. “Het resultaat is een aanmoediging voor routes met tussenstop in niet-EU-hubs”, klinkt het. En dat zou de CO2-uitstoot net doen toenemen.

Om die ongelijkheid weg te werken, stelt de alliantie voor om bijvoorbeeld een taks in te stellen voor alle reizigers, afhankelijk van hun eindbestemming. De opbrengst van zo’n taks zou meteen gebruikt kunnen worden om het gebruik van duurzame brandstoffen, die nog een pak duurder zijn dan de gewone kerosine, te ondersteunen. De leden pleiten ook voor een wereldwijde afspraak over het bijmengen van biobrandstoffen.

De alliantie benadrukt dat ze wel achter de algemene doelstellingen van ‘Fit for 55’ staat, en dat de luchtvaartsector streeft naar nuluitstoot in 2050. De ‘Aviation Alliance’ bestaat uit een twintigtal leden. Daarbij onder meer de Duitse Lufthansa-groep en haar filialen zoals Brussels Airlines, de Frans-Nederlandse groep Air France-KLM, de Amsterdamse luchthaven Schiphol en die van Frankfurt.