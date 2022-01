Pieter Loridon reageert op “mediatsunami” na bewuste besmetting: “Je komt vroeg of laat toch aan de beurt”

De reden? De ex-basketter is niet gevaccineerd maar hij moet binnenkort op zakenreis, en rekent op een herstelcertificaat om toch een geldig CST te bekomen. Loridon beweert bovendien meerdere mensen te kennen die kampen met een hartspierontsteking na vaccinatie, dat is een uitzonderlijke bijwerking van de covid-vaccins van Pfizer en Moderna.

In Europa en de Verenigde Staten zijn myocarditis of hartspierontsteking, een ontsteking van het hartzakje, als zeldzame bijwerkingen toegevoegd aan de bijsluiter van sommige coronavaccins. De kans op de bijwerking is erg klein, en kleiner dan bij een échte infectie met het virus.

Volgens Amerikaanse studies, die onderzoek deden naar 8,7 miljoen toegediende dosissen bij kinderen, kan die bijwerking voorkomen bij één op de 500.000 inentingen. “Een aanvaardbaar risico”, noemde epidemioloog Pierre Van Damme het al, “zeker gezien het milde verloop”.

Dodelijk precedent

“Doelbewust een besmetting opzoeken, is een slecht idee”, zeiden experts eerder al. De ziekte na besmetting met de omikronvariant is in het algemeen gezien minder ernstig, maar toch is het risico om in het ziekenhuis te belanden niet nul.

Een 51-jarige zangeres uit Tsjechië die zich opzettelijk liet besmetten, stierf aan de infectie. Ook kan je nog steeds long covid krijgen, en je brengt mogelijk ouderen en kwetsbare personen in gevaar. Bovendien wil niemand de zorg onder druk zetten.

“Ongelooflijk gebrek aan respect”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) noemt de actie van Loridon respectloos. “Onze uitstekende gezondheidszorg zal ook jou verzorgen als je in het ziekenhuis belandt”, schrijft de minister. “Het getuigt van een ongelooflijk gebrek aan respect ten aanzien van de vele zorgverleners die al twee jaar lang in uiterst moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.”