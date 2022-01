Libanees oud-premier Hariri stopt met politiek

De voormalige premier van Libanon Saad Hariri (51) heeft maandag aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit de politiek. De voornaamste politieke leider van de soennieten in het land wijst daarvoor op de “Iraanse invloed, de chaos op het internationale toneel en interne verdeeldheid”. Na de moordaanslag op zijn vader Rafik, in 2005, lanceerde Saad zijn eigen politieke carrière. Hariri senior was ook een tijdlang premier. Hariri’s aankondiging komt er na een reeks financiële en politieke tegenslagen de voorbije jaren, en de zwaarste socio-economische crisis die Libanon ooit meemaakte.

In zijn korte toespraak riep Hariri zijn partij, de Toekomstbeweging, op om niet mee te doen aan de voor mei geplande parlementsverkiezingen. “Er bestaat geen enkele positieve kans in Libanon, vanwege de Iraanse invloed, de chaos op het internationale toneel, interne verdeeldheid, sektarisme en de desintegratie van de staat”.

Hariri kon zich lange tijd beroepen op steun uit Saoedi-Arabië, maar die banden zijn de afgelopen jaren verslechterd. Riyad is van mening dat Hariri te toegeeflijk was voor de praktijken van de sjiitische Hezbollah. Die beweging wordt gefinancierd en bewapend door Teheran.

Hariri bekleedde drie termijnen als premier. Zijn derde ontslag kwam er enkele weken nadat in het najaar van 2019 massaal volksprotest tegen de politieke klasse van start ging.

In de zomer van de 2020 kreeg het land, bovenop een zware economische crisis, ook nog de zware ontploffing in de haven van hoofdstad Beiroet te verwerken. In oktober van dat jaar kreeg Hariri de opdracht om een nieuwe regering te vormen, maar in juli 2021 moest hij die opdracht zonder succes teruggeven.

In september 2019 berichtte The New York Times dat Hariri het Zuid-Afrikaanse bikinimodel Candice van der Merwe meer dan 16 miljoen dollar gaf, nadat ze elkaar in een exclusief resort op de Seychellen ontmoet hadden. Het was de Zuid-Afrikaanse fiscus die de transactie op het spoor kwam. Voor de rechtbank beklemtoonde Van der Merwe dat het om een geschenk ging, en dat ze er dus geen belastingen op moest betalen.