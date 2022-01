Vriendin van Dave De Kock niet in beroep tegen verdere aanhouding in zaak-Dean Verberckmoes

De 25-jarige R.W., de Nederlandse vrouw die in het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes opgepakt werd in haar woning in Sint-Gillis-Waas maar verklaarde onschuldig te zijn, is niet in beroep gegaan tegen de verlenging van haar aanhouding door de raadkamer in Dendermonde. Dat werd vernomen uit goede bron. Haar advocaat Bart De Decker kan de beslissing niet bevestigen omdat de stafhouder in Dendermonde een persstop heeft opgelegd in het belang van het onderzoek.

De vriendin van Dave De Kock werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. Ze werd in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 januari opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean het laatst gezien werden, een nacht logeren.

Haar advocaat Bart De Decker had de vrijlating gevraagd aan de raadkamer. Ze houdt haar onschuld staande en ze denkt dat ze mogelijk de laatste was, met uitzondering van De Kock, die Dean levend gezien heeft. Ze blijft meewerken aan het onderzoek en er was een herverhoor gepland, verklaarde de advocaat vrijdag na afloop van de raadkamer in Dendermonde. De raadkamer bevestigde de aanhouding, maar de verdediging kon nog in beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Dat is niet gebeurd, waardoor de vrouw een maand langer in de cel blijft.

De Decker kan de beslissing niet bevestigen omdat hij geen commentaar meer mag geven. De stafhouder van de balie in Dendermonde heeft de advocaten in de zaak opgedragen om geen verklaringen meer af te leggen. “Ik heb een persstop opgelegd in het belang van het onderzoek”, zegt stafhouder Lutgart Gillis, die verder geen details kan geven. De onderzoeksrechter in Dendermonde had vorige week al een persstop afgekondigd om het onderzoek niet in het gevaar te brengen.

De Kock en R.W. legden tegenstrijdige verklaringen af en hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen is nog niet uitgeklaard. De speurders hadden gehoopt hen snel met elkaar te kunnen confronteren na een overlevering via de korte procedure, maar door het verzet van De Kock kan hij tot zestig dagen of langer in Nederland blijven.