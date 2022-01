Rantsoenering, ouderen die in uitwerpselen blijven zitten, dagenlang geen verzorging: rusthuisketen zwaar in opspraak in Frankrijk

De rusthuisketen Orpea is in Frankrijk in opspraak gekomen. In het boek ‘Les Fossoyeurs’ (‘De Doodgravers’) van journalist Victor Castanet, dat woensdag uitkomt bij uitgeverij Fayard, duiken gruwelijke verhalen van mistoestanden op. Het aandeel van Orpea verloor maandag tot 20 procent op de beurs van Parijs.

In het boek is er sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Volgens de journalist, die zich baseert op getuigenissen van onder meer verzorgend personeel, zijn deze misbruiken het gevolg van de zoektocht naar “rendement” door de beursgenoteerde groep. Terwijl de bewoners van de rusthuizen toch veel geld moeten betalen voor hun verblijf. De schrijfster Françoise Dorin stierf enkele jaren geleden aan slecht verzorgde doorligwonden, enkele maanden nadat ze in een rusthuis van de Orpea-groep was terechtgekomen.

Le Monde publiceerde maandag al uittreksels uit het boek, en dat zorgde meteen voor een stevige daling van de beurskoers van Orpea. De handel werd uiteindelijk stilgelegd, in afwachting van een mededeling van de directie. Ook andere beursgenoteerde rusthuisgroepen zoals Korian (-10 procent) en LNA Santé (-4 procent) werden afgestraft. Orpea baat ook een zestigtal rusthuizen uit in België. De groep is hier één van de drie grote commerciële spelers, naast Armonea en Senior Living Group (Korian).