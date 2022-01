Britse staatssecretaris stapt op uit onvrede met regeringsbeleid

Een nieuwe klap voor de Britse premier Boris Johnson: zijn staatssecretaris van Financiën en staatssecretaris voor Efficiëntie en Transformatie Lord Agnew of Oulton heeft maandag in het Hogerhuis zijn ontslag aangeboden uit protest tegen het slechte beleid van de regering van frauduleuze betalingen aan Covid-bedrijven, zo melden verschillende Britse media.

Lord Theodore Agnew, die sinds februari 2020 ook staatssecretaris voor Efficiëntie en Transformatie was en die verantwoordelijk was voor inspanningen om fraude tegen te gaan, heeft zijn ontslag zelf aangekondigd in het House of Lords.

“Aangezien ik onder meer staatssecretaris voor Fraudebestrijding ben, zou het enigszins oneerlijk zijn om in die rol te blijven als ik niet in staat ben om het naar behoren te doen”, zo zei Lord Agnew. “Daarom heb ik helaas besloten met onmiddellijke ingang mijn ontslag in te dienen”.

Tijdens de pandemie heeft de Britse regering meer dan 47 miljard pond toegekend aan kleine bedrijven in het kader van het “bounce back loan scheme” (BBLS). Meer dan een miljoen bedrijven kregen geld uit de regeling, die bedoeld was om kleine bedrijven te redden die tijdens de pandemie gevaar liepen.

Maar Lord Agnew zegt nu dat de regering, die volledig garant stond voor leningen in het kader van de BBLS, tot dusver bijna 1 miljard pond heeft terugbetaald aan banken voor leningen die niet werden terugbetaald. Hij voegt eraan toe dat meer dan een kwart van dat geld voorzien was voor leningen die frauduleus bleken. Lord Agnew had het tegen zijn collega’s over “schoolboy errors” (”beginnersfouten”).