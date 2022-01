Rusland belooft aardgas te blijven leveren aan Duitsland, ook in geval van sancties

Het Kremlin heeft maandag bevestigd dat het geen plannen heeft om de gaskraan naar Duitsland dicht te draaien, ook in het geval van sancties. “Rusland is steeds zijn verplichtingen nagekomen, ook tijdens de moeilijkste confrontaties tussen het Oosten en het Westen. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de Russische betrouwbaarheid”, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

Rusland reageerde hiermee op de berichten die circuleren in de media over een mogelijke stopzetting van de gastoevoer door de huidige gespannen situatie aan de grens met Oekraïne. Volgens Peskov gaat het slechts om “insinuaties” en leiden dergelijke berichten tot “hysterie”. Moskou heeft benadrukt dat het zelfs tijdens de Koude Oorlog gas is blijven leveren aan Duitsland.

Michael Roth, het hoofd van de Duitse Commissie voor Buitenlandse Zaken, had eerder gezegd dat indien het Westen sancties zou opleggen aan Rusland, hij verwachtte dat de gaslevering uit Rusland “in gevaar” zou komen. Volgens CDU-politicus Gunther Krichbaum zouden de prijzen in dat geval stijgen.

Energiedeskundige Hanns Koenig van het onderzoeksbureau Aurora Energy Research achtte het risico op een volledige stopzetting van de bevoorrading “aanwezig”, maar zei dat dit niet “het meest waarschijnlijke scenario” is.

Biden overlegt maandag met Europese leiders

De Amerikaanse president Joe Biden houdt maandag om 21 uur (Belgische tijd) vanuit de Situation Room in het Witte Huis overleg op afstand met verschillende Europese leiders, over de situatie in Oekraïne. Dat heeft het Witte Huis maandag laten weten.

Aan Europese kant gaat het om Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, Raadsvoorzitter Charles Michel, de Franse president Emmanuel Macron, Duits bondskanslier Olaf Scholz, Italiaans premier Mario Draghi, NAVO-baas Jens Stoltenberg, Pools president Andrzej Duda en Brits premier Boris Johnson.