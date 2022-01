Advocaten Herman Van Holsbeeck vragen vrijlating: “Onrechtvaardig dat hij als enige in gevangenis zit”

LEES OOK (+).Herman Van Holsbeeck op zijn 67ste naar de cel: ex-Anderlecht-manager verdacht van corruptie, fraude en witwassen van geld

Van Holsbeeck was in september 2019 al in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte, maar zijn aanhouding zou er nu gekomen zijn nadat nieuwe elementen waren opgedoken in het dossier. Dat wordt door de verdediging betwist. “Alle elementen waren in september 2019 al bekend”, zeggen meester Daniël Spreutels en Alexandre Wilmotte.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco. Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers. Herman Van Holsbeeck werd daarover in september 2019 al ondervraagd.

“Alle elementen die nu in het dossier zitten, waren toen al bekend”, zeggen de advocaten van de ex-Anderlecht-manager. “Er is sindsdien bijkomend onderzoek gevoerd, maar meneer Van Holsbeeck heeft de voorbije jaren geantwoord op alle vragen van de speurders en de onderzoeksrechter.”

Van enig collusiegevaar kan ook geen sprake zijn, aldus de advocaten: “Als hij dat had gewild, had meneer Van Holsbeeck de afgelopen twee jaar de tijd gehad om afspraken te maken met andere verdachten in het dossier. Dat is niet gebeurd. Er is dus geen enkele reden om hem in de gevangenis te houden, zeker niet op een moment dat hij kampt met gezondheidsproblemen. Het is ook zeer onrechtvaardig dat hij de enige persoon is die betrokken is bij het voetbalschandaal die in de gevangenis zit.”

De raadkamer zal later vandaag of dinsdagvoormiddag uitspraak doen. Komende nacht zal Van Holsbeeck alvast nog in de cel moeten doorbrengen, aangezien de beslissing van de raadkamer sowieso te laat valt om zijn eventuele vrijlating administratief nog in orde te brengen.