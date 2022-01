Nederlander volgt Rik Daems op als parlementsvoorzitter van Raad van Europa

De Nederlander Tiny Kox is gekozen tot voorzitter van het parlement van de Raad van Europa. Hij kreeg maandag de steun van zijn collega’s uit de 47 lidstaten. Kox, lid van de partij SP, is de eerste voorzitter van zulke linkse snit.

De 68-jarige Kox krijgt een mandaat voor twee jaar. Hij treedt in de voetsporen van de Belg Rik Daems (Open VLD), die de voorbije twee jaar de vergadering leidde. De parlementaire vergadering geldt als het ideeënplatform van de Raad van Europa, de organisatie die met verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de mensenrechten wil bevorderen.

Kox krijgt geen eenvoudige taak. Hij moet een vergadering leiden van afgevaardigden uit lidstaten die soms op voet van oorlog verkeren, zoals Rusland en Oekraïne. Zo ligt er een officieel verzoek om de Russen uit de assemblee te weren. Kox bepleit “praten en praten en praten, ook al ziet dat er niet zo sexy uit”. “Als we in Europa stoppen met praten, gaan we schieten.”

Kox is “vereerd” met zijn verkiezing, als derde Nederlander ooit. Anders dan zijn voorgangers behoort hij niet tot een centrumpartij, maar hij zal “natuurlijk president van iedereen zijn”. Wel gaat hij de komende twee jaar extra aandacht vragen voor ‘sociale’ grondrechten als het recht op een huis en gezondheidszorg die de Raad van Europa ook wil bevorderen.