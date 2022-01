Spaanse prinses Cristina en haar echtgenoot gaan uit elkaar

De Spaanse infante Cristina en haar echtgenoot Iñaki Urdangarí, die veroordeeld is voor corruptie en onlangs gefotografeerd is met een andere vrouw, gaan uit elkaar. Dat hebben ze maandag aangekondigd in een mededeling aan het Spaanse persagentschap EFE.

“Met wederzijdse instemming hebben wij besloten onze echtelijke relatie te verbreken”, klinkt het in de mededeling. De zus van de Spaanse koning Felipe en de voormalige handbalspeler zijn al bijna 25 jaar getrouwd. Ze hebben samen vier kinderen.

Woensdag publiceerde een Spaans magazine foto’s van Urdangarín die hand in hand met een andere vrouw liep. Het zou gaan om een collega van het advocatenkantoor waar hij werkt.

Celstraf

Cristina en Urdangarín trouwden in oktober 1997, een jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen tijdens de Olympische Spelen in Atlanta. Sinds 2013 woont het echtpaar in Genève, weg van de Spaanse paparazzi. Urdangarín zit sinds 2018 een gevangenisstraf van vijf jaar en tien maanden uit na een veroordeling voor fraude en verduistering in juni 2018. Hij kwam begin vorig jaar vrij toen de celstraf werd omgezet in een taakstraf.

Ook Cristina verscheen voor de rechter. Zij werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de belastingfraude van haar echtgenoot, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. De prinses, zesde in lijn voor de troonopvolging, was in de Spaanse geschiedenis de eerste nauwe bloedverwant van een koning, die door de justitie werd aangeklaagd. Zij en Urdangarín werden van alle activiteiten van het paleis uitgesloten.