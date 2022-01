Standbeelden neerhalen en straatnamen schrappen? Amsterdam zet onfraai verleden juist in de kijker

Historische standbeelden neerhalen en straatnamen schrappen: het is niet de manier om om te gaan met het onfraaie verleden van een land. Dat vinden ze toch in Amsterdam. Daarom werd bijna drie jaar geleden een onderzoek gevraagd naar de mensen áchter de straatnamen. De focus lag daarbij vooral op de Zeeheldenbuurt, de Admiraalbuurt en de Chassébuurt, waar de mannen worden geëerd uit de tijd dat Nederland een wereldmacht was. Jarenlang werd hun glorie bezongen, nu zet een podcast ook de valse noten in de verf.