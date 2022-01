Nederland versoepelt “allicht” weer: horeca en cultuur langer open, weer publiek bij sportwedstrijden

In Nederland zullen de coronamaatregelen woensdag allicht weer versoepeld worden. Dat bevestigen verschillende regeringsbronnen aan Nederlandse media. Cafés, bioscopen en theaters zullen weer open mogen blijven tot 22 uur. Evenementen mogen ook weer doorgaan als deelnemers een vaste zitplaats hebben, en er mag weer publiek op de tribunes van sportstadions aanwezig zijn.

De Nederlandse regering pleegde maandag overleg over het advies van het Outbreak Management Team. Dat had geadviseerd om ruimte te geven aan horeca en de cultuursector tot 20 uur ’s avonds, maar het kabinet gaat zelfs een stapje verder. Het coronatoegangsbewijs – het equivalent van het Belgische Covid Safe Ticket – gaat wel opnieuw gelden, waarmee bezoekers moeten bewijzen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn.

Voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, buiten mag de capaciteit maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. Dat gaat waarschijnlijk ook gelden voor publiek bij sportwedstrijden, al is de invulling binnen het kabinet nog onderwerp van discussie.

Ook dierentuinen en andere zogenoemde doorstroomlocaties, zoals pretparken en musea, mogen weer open. Daar moeten bezoekers zich aan de regels voor de niet-essentiële dienstverlening houden. Festivals en andere evenementen zonder vaste zitplaatsen kunnen nog niet open, net zo min als de nachthoreca.

Er wordt nog gekeken of er misschien een zogenoemd inloopsysteem ingevoerd zal worden voor de cultuursector. Dat zou betekenen dat gelegenheden tot 20 uur mensen mogen binnenlaten, die dan om 22 uur weer buiten moeten staan. Zo’n systeem zou in de horeca om praktische redenen niet ingevoerd worden.

Druk

De versoepelingen werden vorige week al aangekondigd tijdens een Kamerdebat. Daarin zei premier Mark Rutte aan te sturen op versoepelingen voor horeca, de cultuursector, evenementen en de sport. Aanleiding is het feit dat de omikronvariant weliswaar veel besmettelijker is dan de deltavariant, maar aanmerkelijk minder ziekmakend. Bovendien neemt de druk uit de maatschappij toe om beperkingen los te laten. Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit. ’s Avonds zullen premier Rutte en coronaminister Kuipers de beslissingen dan toelichten tijdens een persconferentie.

Sectorvereniging Koninklijke Horeca Nederland is “heel blij” met het nieuws dat cafés en restaurants waarschijnlijk weer open mogen tot 22 uur. “Dat valt precies samen met onze wens, zodat horecaondernemers ook in de avond hun gasten kunnen ontvangen en daarmee een deel van de avondomzet kunnen maken”, zegt directeur Dirk Beljaarts. “Wij zijn verheugd te zien hoe voortvarend het nieuwe kabinet met de coronacrisis om lijkt te gaan. Na een lange donkere tijd van de lockdown klinkt er eindelijk weer het geluid van gastvrijheid door de straten van Nederland.”

Al sinds kerst

De Nederlandse horeca is al dicht sinds 19 december. Sindsdien zijn ook evenementen, theaters en bioscopen gesloten en zijn de tribunes van voetbalstadions leeg. De regering besloot tot de lockdown vanwege de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus, waarvan toen nog niet vaststond dat die minder ziek maakt dan de deltavariant.

Nu dat wel het geval blijkt, acht het nieuwe kabinet het verantwoord de maatschappij stapsgewijs van het slot te halen. Na de kerstvakantie gingen de scholen open: eerst alleen het basis- en voortgezet onderwijs, daarna ook het hoger onderwijs. Ook niet-essentiële winkels en dienstverlening mochten weer aan de slag.