Nieuwe stunt! Bondscoach Tom Saintfiet staat met Gambia in kwartfinales Afrika Cup na winst tegen Guinee (0-1)

Gambia blijft verbazen op de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Tom Saintfiet klopte Guinee in de 1/8ste finale met 0-1 en staat in de kwartfinales. Bologna-aanvaller Musa Barrow maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Gambia verbaasde al op deze Afrika Cup door 7 op 9 te pakken in een groep met Mali, Tunesië en Mauritanië. En dat bij hun eerste deelname ooit.

Tegen Guinee wilde bondscoach Tom Saintfiet gewoon verder schrijven aan het sprookje. In een gesloten wedstrijd bleef het 0-0 tot Musa Barrow twintig minuten voor tijd door de verdediging glipte en de 0-1 binnen schoof.

Na het doelpunt was het pompen of verzuipen voor Guinee. Mali kwam opzetten en kreeg nog enkele kansen, maar de mannen van Tom Saintfiet hielden stand. Bij Gambia stonden Ablie Jallow (Seraing) en Omar Colley (ex-RC Genk) in de basis. In de kwartfinale nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen gastland Kameroen en de Comoren.