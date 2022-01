Staatsgreep in Burkina Faso: militairen kondigen coup aan op televisie

Het leger heeft een staatsgreep gepleegd in Burkina Faso, en president Roch Marc Christian Kaboré van de macht verdreven. Dat bevestigden militairen in een mededeling op de nationale omroep.

“Binnen een redelijke termijn, na overleg met de krachten in de samenleving, zal een tijdslijn voorgesteld worden voor een terugkeer naar de grondwettelijke orde”, klonk het in de mededeling, zonder verdere details. Na een transitie zal het land terugkeren naar de grondwettelijke orde, las Sidsoré Kader Ouedraogo voor. Regering en parlement zijn ontbonden, en alle grenzen zijn gesloten. Er komt ook een avondklok van 21 tot 5 uur.

De voorgelezen verklaring werd ondertekend door luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, die werd aangesteld tot leider van de Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Die nieuwe beweging zegt alle secties van het leger te vertegenwoordigen. De staatsgreep gebeurde zonder geweld, en de mensen die opgepakt werden, zitten op een veilige locatie, klonk het nog.

In de verklaring wordt naar de verslechterde veiligheidssituatie verwezen en Kaborés onvermogen om de natie te verenigen en een effectief antwoord te formuleren op de uitdagingen waarmee het te maken krijgt.

De boodschap kwam er na twee dagen van verwarring in de hoofdstad. In kazernes in Ouagadougou en elders werd zondag het vuur geopend: soldaten wilden zo meer middelen eisen in hun strijd tegen islamistisch geïnspireerde terreurgroeperingen.