De Bende van de Bosuil: hoe Antwerp zich met één van de best gestoffeerde kernen van 1A geruisloos in de slipstream van Union heeft genesteld

Zelfs op het schaduwelftal zouden veel ploegen jaloers zijn. Op de transfermarkt gaf alleen Club Brugge dit seizoen al meer uit dan Antwerp. En dat is eraan te zien. Met een van de best gestoffeerde kernen van 1A heeft de Great Old zich de voorbije maanden in de slipstream van leider Union genesteld. En daar wil de Bende van de Bosuil straks uit geraken. “Uiteraard is het onze ambitie om kampioen te worden.”