Opnieuw onthulling in Partygate: “Boris Johnson hield verjaardagsfeestje tijdens eerste lockdown”

De Britse premier Boris Johnson hield een verjaardagsfeestje tijdens de eerste lockdown in 2020. Dat heeft ITV News onthuld. Johnson overtrad zo de coronaregels die hij zelf had opgelegd.

Carrie, de echtgenote van Johnson, zou op 19 juni 2020 een verrassingsfeestje voor haar man hebben georganiseerd in de Cabinet Room in Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Daar zouden tot dertig mensen aanwezig zijn geweest. In het kader van de door de regering afgekondigde lockdownregels waren sociale bijeenkomsten binnen toen verboden. Volgens een woordvoerder van Downing Street zou Johnson de bijeenkomst van zijn medewerkers “minder dan tien minuten” hebben bijgewoond.

Nog volgens ITV News zouden vrienden van de familie Johnson ’s avonds ook een bezoekje hebben gebracht aan de privéresidentie van de premier. Ook dat was een overtreding van de toen geldende coronaregels. Downing Street ontkent die bijeenkomst echter, en zegt dat Johnson die avond enkel “een klein aantal familieleden buiten heeft ontmoet”.

Deze nieuwe onthullingen komen bovenop wat al eerder bekend raakte over verschillende lockdownfeestjes waarbij Johnson of leden van zijn entourage aanwezig waren. Verwacht wordt dat de hoge ambtenaar die daarnaar onderzoek voert volgende week haar rapport klaar heeft.