Kortrijkse scholengroep houdt niet meer vast aan sluiting klassen vanaf vier besmettingen: “Niet houdbaar”

De Kortrijkse scholengroep Rhizo wil zich niet automatisch meer houden aan de sluiting van klassen vanaf vier besmettingen. Dat meldt ze maandagavond in een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De scholengroep wil per geval bekijken wat het beste is voor die leerlingengroep, omdat de huidige quarantainemaatregelen niet te bolwerken zijn.

Steeds meer klassen of zelfs volledige scholen moeten sluiten vanwege de quarantainemaatregelen. Scholengroep Rhizo uit Kortrijk trekt daarom aan de alarmbel met een open brief aan onderwijsminister Ben Weyts. “De situatie is niet houdbaar. Klassen en scholen moeten aanhoudend sluiten en heropenen. Leerkrachten moeten hybride lesgeven maar ook fysiek en directeurs zijn verveld tot coronamanagers”, staat er te lezen.

Dat is ook te zien aan de cijfers die de scholengroep voorlegt. Van de 4.500 leerlingen moesten er de afgelopen twee weken 697 in isolatie. Ook werden twee scholen en 76 klassen gesloten. Daarom wil Rhizo zich niet langer houden aan bepaalde maatregelen. “In afwachting van nieuwe maatregelen hebben wij alvast beslist het advies van het CLB om klassen te sluiten vanaf vier besmettingen, niet meer standaard te volgen, maar echt gedifferentieerd te kijken wat het beste is voor die leerlingengroep.”

De scholen benadrukken dat ze daarmee geen “antibeweging” willen starten en het virus nog steeds ernstig nemen. De groep doet ook zelf enkele voorstellen aan de minister om tot een meer houdbare situatie te komen, waaronder de focus leggen op het isoleren van symptomatische leerlingen en personeelsleden, en het inzetten op betere luchtkwaliteit.