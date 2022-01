Nordin Jbari en Hugo Broos over de defensieve problemen van Club Brugge: “Schreuder moet op zoek naar meer evenwicht”

Geen club in de top vijf incasseerde meer tegengoals dan Club Brugge: 30 na 23 speeldagen. Philippe Clement zocht lang naar defensieve stabiliteit en strandde op een viermansdefensie met Balanta als slot op de deur. Alfred Schreuder draaide de klok terug en kiest weer voor drie achterin met de offensief ingestelde Noa Lang op links en Vormer in plaats van Balanta. Is dat houdbaar? “De offensieve filosofie van Schreuder is mooi, maar hij moet oppassen dat hij de Belgische competitie niet onderschat”, zegt analist Nordin Jbari.