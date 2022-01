800 arrestaties na rellen bij coronabetogingen, maar amper iemand bestraft: “Wij zijn de pispaal van de maatschappij”

De uit de hand gelopen betoging in Brussel is grotendeels het werk van Franse extreemlinkse anarchisten. Alle arrestaties zondag ten spijt – 240 personen werden even opgepakt – zit momenteel geen enkele relschopper nog in de cel. Ondanks de vele arrestaties tijdens coronamanifestaties het voorbije jaar – meer dan 800 personen in totaal – én de oplopende frustratie bij politievakbonden, lijken de echte protagonisten steevast te ontsnappen.