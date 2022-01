“Unilever wil wereldwijd duizenden banen schrappen”

Volgens Bloomberg zal het nieuws mogelijk nog deze week officieel bekendgemaakt worden. Het bedrijf wilde maandag geen commentaar geven.

Het nieuws komt kort nadat bekend werd dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf. Hoe groot het belang is, is niet duidelijk. Maar het aandeel Unilever spurtte maandag 7,3 procent hoger op de beurs in Londen, de sterkste stijging in anderhalf jaar. Beleggers hopen dat de komst van de activistische investeerders tot verandering zal leiden.

Unilever bezit merken als Ola, Ben & Jerry’s, Unox en Knorr. De multinational stelt wereldwijd zowat 150.000 mensen tewerk, in België gaat het om circa 500 werknemers.