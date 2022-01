De beurzen in Europa en de VS hebben gisteren zware verliezen geleden. Ook de Brusselse beurs kleurde bloedrood: de Bel-20-index zakte voor het eerst sinds mei onder de 4.000 punten. “Dit is paniek”, zegt beursstrateeg Frank Vranken. Enkelen nemen het gevreesde R-woord al in de mond.