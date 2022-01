Kevin Mirallas heeft eindelijk weer een club: Portugese Moreirense FC biedt gewezen Rode Duivel onderdak

Kevin Mirallas speelde sinds 8 mei 2021 geen minuut profvoetbal meer. Zijn contract bij het Turkse Gaziantep werd niet verlengd ondanks een degelijk seizoen met zeven goals en zes assists in 31 wedstrijden.

Geen enkele club die hem sinds de zomer van 2021 een uitweg bood, tot nu. Even was er nog sprake van een transfer naar Waasland-Beveren, maar dat ging dus niet door. Bij Moreirense FC gaat Mirallas voor het eerst in zijn carrière in Portugal aan de slag. Eerder was hij al actief in Frankrijk, Griekenland, Engeland, Italië, België en Turkije.