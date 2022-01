STVV aast op Standard-spitsen Joao Klauss en Jackson Muleka

In de zoektocht naar een opvolger voor Yuma Suzuki is STVV uitgekomen in Luik. Het wil João Klauss of Jackson Muleka huren van Standard.

Door de komst van Emond is een basisplaats bij de Rouches voor beiden ver weg en om financieel ruimte te maken mag een van de twee vertrekken. Het is wel nog onduidelijk of ze haalbaar zijn voor STVV. Klauss wordt gehuurd van Hoffenheim, met een aankoopoptie van zo’n 5 miljoen. Hij twijfelt ook of een overgang naar Stayen het beste is voor zijn carrière. Ook Muleka is (nog) niet overtuigd. De Congolees wil graag andere oorden opzoeken, maar mikt hoger. Zijn vraagprijs ligt rond de 3 miljoen, al kan een verhuur met aankoopoptie ook.(bfa)