Toen Andrew Hjulsager vorige zomer neerstreek in Gent, kwam de offensieve middenvelder met flink wat adelbrieven op zak over van KV Oostende. Voorlopig kan de 27-jarige Deen nog niet meteen dezelfde stempel drukken als aan zee, maar stap voor stap lijkt Hjulsager zich meer en meer in de gunst van Hein Vanhaezebrouck te spelen.