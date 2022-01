Topper in Championship tussen Blackburn en Middlesbrough even stilgelegd door onwel geworden supporter

Even paniek tijdens het duel tussen Blackburn Rovers en Middlesbrough in de Engelse Championship maandagavond. De wedstrijd moest stilgelegd worden nadat een supporter van de thuisploeg onwel geworden was in de tribunes.

In minuut 64 legde de scheidsrechter de wedstrijd stil nadat de coach van Middlesbrough opmerkte dat er paniek was in de tribunes. Er was een supporter die onwel geworden was in de tribunes en dringende medische hulp nodig had.

Na negen minuten kon de wedstrijd weer hervat worden. Blackburn liet op sociale media weten dat de supporter bij bewustzijn was op het moment dat de wedstrijd verderging. “We wensen hem een spoedig herstel”, klinkt het nog.

Tien minuten na de onderbreking kon Blackburn de 1-0 scoren en daar bleef het ook bij. In het klassement komen The Riversiders op een gedeelde derde plaats. Middlesbrough blijft zevende en staat daarmee net onder de play-offplaatsen.